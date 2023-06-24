纪赟：赓续新加坡的文脉

报业中心在6月3日举行了新加坡著名学者许云樵的全集发布会，18日国家图书馆又举行了这套多达23册，共800多万字巨著的推介会。《许云樵全集》由已故郑良树教授和廖文辉博士花费17年编纂，内容极为宏富，涉及东南亚史地研究、华人华侨史、语言学、文艺杂著与外文译述等。许云樵在50年的学术生涯中，即使是身逢战乱与晚年多病，依然可以平均每年产出16万字。也正是这些海涵地负、包罗万有的著作，使勤于搜罗与著述的许云樵成为新马史地研究的泰斗。

许云樵自26岁南来新加坡，直至去世，正好横跨了新加坡战前的繁荣、日据时代的悲惨、战后星马波诡云谲的政治动荡、建国的艰辛，以及此后经济的腾飞。其中1939年，《联合早报》的前身《星洲日报》为纪念创刊10周年而出版纪念刊时，许云樵即担任编纂处的编辑。次年南洋学会成立，出任《南洋学报》主编，直至1958年卸任。

在此期间，许云樵除了组稿编辑，每期还有自己的考订文章。与此同时，南洋学会的经费一直捉襟见肘，是以还需要他来筹措经费，实为不易。但《南洋学报》自创刊起就极具学术特点，不仅所收论文水平高，研究也涉及南洋地区的史地考证、人类学、植物学、语言与文字、政治经济、工商农业、矿藏分布、人口概况、地域文化与宗教等。其网罗之富，研究范围之广，真正可称“南洋研究”之名。