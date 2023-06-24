君不见：宠物的美丽与哀愁

欧洲人爱护小动物是出了名的，特别是猫狗这类宠物，不但跟人一样可以搭乘公共交通出行，还可以进餐厅吃饭。当很多国家的人民还在努力争取人权，或者争议人权包括什么的时候，欧洲一些国家已经把动物的权利放在国会的议事日程。

荷兰在这方面尤其走在万国之前。荷兰正在立法禁止人们饲养可能导致医疗问题的宠物，例如鼻子太短造成呼吸困难的狗。专家说，一些宠物商家为了在外观上讨好买家，在配种或抚育的过程中改变了一些动物的外观，包括折耳的猫和扁平脸的猫狗，却没考虑到这种变化对它们健康的影响。动物保护群体指责这些商家太残忍。

荷兰政府于今年初开始这项立法，也是全球第一个这么做的国家，法律也禁止宠物商打这类宠物的广告。荷兰早在2014年就禁止所谓“设计师宠物”的哺育，现在更进一步禁止销售。对动物的改造导致它们身心受创，当然不对，如果目的只是为了让人类开心，那更是变态。对动物尚且如此，对人的基因改造这种新兴科学，当然更要谨慎三思。