张田勘：泰坦号没汲取铁达尼号教训

铁达尼号沉没后，人类得出一个定律：制造技术和科学永远不能走在材料技术和科学的前面。只有材料才能决定人们能做些什么，制造些什么，而不是相反。泰坦号深潜器涉嫌粗制滥造，并且安全管理存在很多漏洞。

考察铁达尼号（又译“泰坦尼克号”）游轮残骸途中失踪的美国深海潜水器泰坦号，在沉船地点附近发生灾难性内爆，五名乘员全部死亡。死者分别为海洋之门勘探公司首席执行官斯托克顿·拉什、英国探险家哈米什·哈丁、具有巴基斯坦和英国双重国籍的商人沙赫扎达·达乌德及儿子苏莱曼、法国探险家保罗—亨利·纳尔若莱。此次考察活动由美国海洋之门勘探公司组织。该公司的泰坦号深潜器18日在马萨诸塞州科德角以东约1450公里的海域下潜，出发约1小时45分钟后失联。

泰坦号爆炸意味着这一深海潜水器的质量并不过关，至少是抗压能力不适合于下潜到3800米的深度；同时也说明海洋之门公司及其制造使用的泰坦号深潜器，并没有汲取一个世纪以前铁达尼号沉没的惨痛教训。而且，这种不汲取教训显然是有意而为，并非像当年铁达尼号的沉没，是人类为无知所付出的沉重代价。

铁达尼号是英国皇家游轮，于1912年4月10日首航，最终目的地为纽约。4月15日在中途发生擦撞冰山后沉没，船上2224名人员中有1514人罹难，是近代史上最严重的和平时期船难。