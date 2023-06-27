崔曙：中国车企布局东南亚前景分析

东南亚国家普遍与欧美发达国家建立了良好的经贸关系，来自东南亚国家的大多数产品，可以零关税或者低关税进入欧美发达市场。这对在东南亚投产的中资车企而言，不得不说是极大的诱惑，尤其是美国对中国的贸易制裁，仍然在持续进行的严峻形势下。

近两三年来，尽管遭遇疫情的严重阻拦，中国车企丝毫没有减缓进军东南亚新能源汽车市场的步伐。比亚迪、吉利、长城、五菱等知名中国车企，纷纷在东南亚投资设厂，加快电动汽车的生产与销售进度；一些极具竞争力的车型，也在东南亚市场获得明显的关注和斐然的销售业绩。

关于东南亚本地汽车工业的发展模式，高层政治人物存在显著的观点分歧。《李光耀回忆录》中记载，当年马来西亚首相马哈迪雄心勃勃地发展国产汽车工业，李光耀对此颇不以为然，认为这必定会是一个失败的项目。从后续发展来看，其观点似乎得到印证：来自中国的吉利汽车，收购了代表马来西亚荣耀的国产汽车品牌Proton。但从另一个角度分析，Proton及马国另一国产汽车品牌Perodua在马国占据相当高的市场份额，马国民众以明显低于外国品牌汽车的价格享受到出行的便利，实惠归于民众。因此，又不能不说是一种成功。

当今汽车产业正在发生质的变化，从传统燃油车逐步向新能源车转变，成为不可阻挡的趋势，欧盟也于2023年2月通过2035年全面禁止销售燃油轿车及轻型商用车的法案。汽车产业的变革，使原先在内燃机技术领域一直未能取得突破的中国车企，顺利绕开了核心技术屏障，在电动车领域实现弯道超车。欧美日传统车企的技术优势，在新能源时代则显得不那么突出。可以初步判断的是，只要欧美日未能在汽车晶片、储能电池或其他新能源动力装置等核心领域取得突破性的技术革新，中国车企在新能源汽车领域的优势，将会持续存在。