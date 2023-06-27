李慧玲：世界华商大会遇上百年未有之大变局

世界华商大会原本以19世纪末开始离开中国，在世界各地落地生根的华侨华人为主。他们在中国改革开放之初参与经济建设，现在中国则可能已经成为他们商业上的重要市场，甚至是依赖的市场。而来自中国各地的商人逐年增加，成为世界华商大会的主体应该只是时间问题。这些元素，会让世界华商大会发生怎样的变化？

在世界华商大会听分论坛“华商营商理念与管理分享”讨论时，坐在一位英国人旁边。我问这位“老外”怎么会选择来听这场论坛，他说他在英国的房地产及金融科技投资，有华商伙伴，想多了解他们，因此来听。听论坛时，我见他也没有佩戴耳机听同声传译，才想起在开场前他说曾在台湾学习中文。

这两天在熙熙攘攘的曼谷诗丽吉王后国家会议中心，像这位英商的白人很少。除了泰国方面友善热情的工作人员，会场里4500多人，绝大多数都是华人，其中泰商有1800人，从中国来的大概有1500人左右。我和来自中国五线城市的民营企业家聊了几句，他对国外的具体情况很感兴趣，问得很细，也问起外界对中国国内经济形势的看法。在中国各地工商联组织的代表之外，参会的还有大约1200位“海外商人”，包括从中国到北美、欧洲、中东、拉丁美洲、东南亚、澳大利亚等地的新移民，以及已经几代定居在东南亚的华人等。

初衷是搭建非政治性平台欢迎晚宴和开幕式上以主办国和中国官方好几位代表轮流演讲为主，加上播放两国国歌，让我以为是参加泰中双边活动。开幕式会场中，前面几排沙发加上后面排列的桌子和座椅，让我有人在中国城市参加会议的错觉。