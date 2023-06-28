伟达：欧亚大陆开启后冷战2.0版

一旦政治和意识形态达到截然对立的状态，在国际和经贸关系上就只能是貌合神离，接近于道不同不相为谋的境界。这在普通人际关系上也是如此，如果彼此的价值观世界观严重分歧对立，很容易感觉到交往的无趣无意义。

乌克兰6月初发起大反攻，在激战10天左右后，攻势忽然有所放缓。但乌克兰方面还是宣布反攻取得进展，收复了大约100平方公里的被占国土。俄罗斯方面则极力否认乌克兰取得战果，总统普京在多个场合公开说，乌克兰遭受重大损失，反击无功而返云云。正当外部世界感到多少有些莫衷一是时，俄方瓦格纳雇佣军首脑普里戈任忽然率领所部“哗变”冲向莫斯科，号称要铲除俄罗斯军方首脑等“邪恶”。尽管普里戈任在距莫斯科仅200公里处的最后一刻叫停了进军，但普京向全国讲话时谴责为“背叛“的这个军事行动，还是震惊了俄罗斯及整个世界。

有一个判断必定成立，即如果俄军在乌克兰的仗打得顺利，就绝不会发生瓦格纳集团叛乱这样的恶性事件。苏联领导人斯大林曾有名言：胜利者是不应受责备的。也就是说只有当仗打糟了，打败了，才会出各种意外状况。瓦格纳的武装叛乱，无论最后结果如何，都是对普京侵乌战争及个人权威的致命一击。得道多助，失道寡助，这个名句可能已经让有些人退化成顺口溜或宣传话术了，说出来的时候不再过脑子。于是，在这里非常值得再提醒一下：得道多助，失道寡助，这是铁的客观规律。违反这个规律，就注定面对失败的后果和结局。

从普京和俄罗斯发动侵略乌克兰这场不义之战的第一天起，常识和规律就告诉我们普京必定失败，乌克兰必定重获自由。起哄和鼓噪无法让普京获得胜利，诋毁和谎言也阻挡不了乌克兰重获自由。这场战争的特别之处在于，它刚开打的第一天，大家就已经预知结果，在后来的岁月里，人们只不过是亲历或目睹这个结果的逐步成真和兑现。