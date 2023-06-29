徐海娜：凭什么让国家遵守国际法？

人类社会达成“战争非法”的共识已经快一个世纪了，那是全球经济合作飞速发展的一个世纪，也是一个大部分地区和平发展的时代。如今的世界，有时不免令人担心，人类会回到“用战争来制止战争”的老路上去吗？

和平从来无法一蹴而就。1928年各国在巴黎签署《非战公约》，放弃战争作为国家政策的工具，标志着人类社会第一次宣布战争非法。虽然这个公约并没有为人类社会直接带来和平，却重塑了人们的观念，深刻影响了二战之后国际秩序的形成。（“现在说‘中立’为何不灵了”，《联合早报》言论版5月2日）

在一个“战争非法”的现代社会，到底各国靠什么力量去遵守国际法？又如何才能迫使一些“违法者”回到遵守国际法的道路上来？俄乌战争已持续一年多，对俄罗斯的非法行为，各国还有什么手段可用？第三次世界大战会发生吗？

当各国达成“战争非法”的共识，放弃战争作为国家政策的工具，并在1942年签署的《联合国家宣言》中再次承诺“放弃使用武力”，以及1945年签署《联合国宪章》把使用武力的权利仅留给“采取自卫行动的国家”和“只能采取集体行动的安全理事会”之后，一个主权国家想要其他主权国家按照自己意愿行事，还有什么方法？不能威逼，那只能利诱，此时合法的方式就是提供对双方都有利的合作。这就导致二战后国际贸易合作大规模兴起，大大小小的国际组织激增。