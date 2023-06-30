何越：苏纳克难念的英国经

现在英国媒体已经开始报道明年大选前景了，舆论普遍猜测工党将重回唐宁街10号。保守党已经执政13年，是时候换党了。苏纳克虽然有才，但作为党魁，不是布莱尔和约翰逊那种天生具有吸引选民的魅力，能够狂胜大选。

奥巴马上任时，媒体上时常报道“他是美国第一位黑人总统”。苏纳克成为英国首相已过大半年，可是自上任后，移民背景几乎未曾受到媒体的关注，似乎印度裔移民做首相极其正常。

对于我们这些在英国的少数族裔而言，只要不是白人，无论何种肤色的人做了首相，对我们都是鼓励，都说明社会平等进一步得到实现。但是苏纳克又非普通少数族裔，他实在太有钱，所以从英国价值观去判断他比较困难，因为看肤色，他是须要被保护的群体，可看财富他则须要被监督。因为当代英国同情弱者，如少数族裔；富人在英国则要小心，因为这里有反精英的概念。但对于第一代的中国大陆移民（即融入英国社会不深，仍持有浓厚的崇拜成功观念）而言，苏纳克为他们的孩子日后的成功做了最好的示范——中等人家孩子、聪明、进入私校，然后考入常春藤名校，在那里遇见全天下最有钱人家的孩子。

苏纳克是去年英国出现的第三任首相，当时约翰逊被迫下台（苏纳克本人就是约翰逊下台的第二大推手），接着特拉斯又下台，苏纳克被保守党国会议员硬挺，避免让保守党党员投票，才得以成为首相。一年搞出三任首相，令保守党在国民心中失分多多。近日约翰逊因为派对门调查报告一事，被迫辞去国会议员职位，导致三场补选，再次令保守党失分。苏纳克身为党魁，在下议院对派对门投票时，不敢公开表明态度，反倒选择逃避投票，实在不像是党魁之举。