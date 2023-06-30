刘惟诚：民行党与国阵貌合神离？

与其说“国阵是腐败联盟”的言论是潘俭伟心直口快之言，我个人会更倾向这是经过有意或无意设计的刻意之言，目的是要让巫统基层将不满情绪直接推到顶点，并以此为宣泄不满的出口。

随着马来西亚雪兰莪、吉兰丹、吉打、槟城、登嘉楼和森美兰州议会的陆续解散，举国瞩目的六州选举已进入倒数计时，各大政党联盟对所有245个州议席的谈判貌似将近完成。他们的竞选机器甚至在选委会决定正式的竞选期之前就已经启动，让马国舆论充斥着各种政治言论，政党和政治人物也因为州选近在眼前而动作频频，政坛不时传出一些政党联盟在议席分配上的合作、博弈，甚至是分歧的消息。

在这当中最引人注目的，就是民行党前宣传秘书潘俭伟近日发表的“国阵是腐败联盟”言论，因为这个动作对民行党来说很不寻常。当然，民行党透过团结政府的模式，与国阵合作已有七个多月，但该党与国阵，特别是巫统的合作关系依然不太稳定。这个不稳定的根源主要是来自巫统内部，因为该党基层对党领袖与民行党合作是百般不愿的。比如，巫统主席阿末扎希在5月杪的团结大会中，只不过简单呼吁自家党员支持民行党，就立刻引起了基层的反弹。

显然，巫统与民行党合作后内部一直存在分歧，再加上阿末扎希没阻止基层公开看法，所以这种可能导致团结政府分裂的言论，已随着选举来临越演越烈。比如，巫青团在月初举行的巫统大会中，就曾公开要求民行党为之前他们对巫统的污蔑言论道歉。然而，民行党内部在与巫统合作的议题上，却与闹哄哄的巫统形成极为强烈的对比。前者面对巫统基层的持续攻击和质疑不只表现得非常低调，也鲜少主动挑起争议，而且基层对合作关系的期望很高。