严孟达：网上谁说了算？

当政府在公众心目中的信任度不高时，他们的言论也将受到网红和一些社交平台上的名人的挑战，“谁说了算”，将是主流媒体和政府越来越不可避免的问题。

广州一名女子6月7日在广州地铁上怀疑被偷拍，要求查看对方一位大叔的手机。大叔拿出手机自证清白后，女子仍发微博，声称遇到了“猥琐男”，并将大叔的照片和视频放上网。接下来的发展是，网红一夜之间成了“网黑”，女子“维权”过度，霸凌大叔的行为，在网上引起公愤，女子反成了舆论声讨和人肉搜索的对象。这类网上的风波不再是茶杯里的风波，《人民日报》公众号在舆论沸沸扬扬的当儿发表评论，企图把事件低调定性为“一场乌龙”，却也引起网民的反弹。

诸如此类网络上制造话题，引导舆论走向的现象，无时无刻不在发生，而且话题引起注意力超越国界，发生于广州的事就像是发生在我们身边，我们也会对网络上欺凌事件产生某个程度的义愤。少女借着掌握社交平台的能力，有意无意地毁掉一个无辜的大叔，诸如此类的事件难保不会在新加坡重演。

如今网络时代，人们每天的注意力如何分配，尤其是年轻人又如何“秀才不出门能知天下事“，他们又从什么管道得到信息？这是一个值得学者关注和研究的课题。英国牛津大学的“路透社新闻研究所”6月14日发布的报告说，社交平台如TikTok、Instagram上的网红和名人，已日渐取代传统新闻的记者，成为年轻人获取新闻的主要来源。在对46个国家约9万4000人进行采访后发现，逾五成的社交平台用户习惯从网红或名人那里获取新闻，其中短视频分享应用TikTok和照片分享平台Snapchat的占比达55%，社交媒体应用Instagram则有52%。相比之下，只有33%至42%的用户从平台上的主流媒体和记者获取新闻。自2018年以来，直接从主流媒体官网和应用获取新闻的用户人数，减至22%，下滑至少10个百分点。