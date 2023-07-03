郭兵云，冉玲玲：莫迪政府的四重运气

学者总在探寻国家崛起的必然规律，却忽视了一些可遇而不可求的运气因素，在国家崛起中的重要作用。莫迪政府迎来了印度历史上难得的战略机遇期，它极有可能改写印度历史进程而改变国际格局。

印度自1978年中国改革开放以来，首次在2014年至2018年连续五年的国内生产总值（GDP）增速超过中国，成为世界主要经济体中增速最快的国家。然而，自2018年第四季以来，印度经济增速开始减缓，2019年增速为5.3%，中国为6.1%。2020年印度增速为负6.6%，中国为2.2%。正当经济增长放缓之际，“国运昌盛”的印度却迎来四重运气，经济高速增长得以延续。2021年印度GDP增长8.7%，中国为8.4%。2022年印度增长6.7%，中国只有3%。各界预测2023年中国经济增速为5%左右，而印度则可能高达7.4%。

中美战略竞争加剧是印度最大的战略机遇。总理莫迪是美国总统拜登任内对美国进行国事访问的第三位政府首脑（另外两位是法国总统马克龙和韩国总统尹锡悦），也是拜登任内第一位对美国进行国事访问的非盟友首脑。在访美期间，莫迪同样享有美国盟友才有的待遇——在美国议会演讲。中国是美印关系持续发展的关键原因。拜登政府视印度为遏制中国崛起最重要的伙伴。在拜登政府的鼓励和支持下，苹果等美国企业纷纷到印度投资、建厂，2021年以来，美国取代中国成为印度最大的贸易伙伴。高科技、先进武器等在美国对华关系中的敏感内容，在对印关系中却成功“脱敏”。

去年5月，拜登和莫迪宣布了美印“关键和新兴技术倡议”（iCET），指导两国在人工智能（AI）、半导体晶片和量子计算等先进技术进行合作，以国防领域的技术合作尤其重要。今年1月31日，美国总统国家安全事务助理沙利文与印度国家安全顾问多瓦尔在美国正式启动倡议。美国防长奥斯汀和沙利文在6月相继访印，旨在促使莫迪访美期间，两国在高科技和先进武器领域签订更多合作协议。印度外交秘书克瓦特拉（Vinay Mohan Kwatra）称，美印防务关系“强劲而有活力”。