纪赟：歌台、伪精英主义与新加坡底色

我们更要警惕的是那些享尽了各种新加坡社会发展红利之人，因为在一个封闭的圈子之中生活，早已失去对另外一个世界的起码感知能力。动辄花数百元或上千元看演唱会的人群，与提前两小时兴奋地在组屋草地歌台前抢座位的阿嫲，是两个世界。

十几年前我搬进宏茂桥德义区，这里有极其浓郁的市民气息，不但生活设施便利，物价廉平，民众间关系和睦，社区基层领袖也尽职尽责。我的邻居都是典型的新加坡人，左右两家皆为闽南人，且定居于此40多年。他们初一和十五都会焚香祭拜，平常以闽南语交流，都没受过高等教育，无稳定工作。以右边芳邻为例，男主人退休前在工地夜间看更，女主人最后一份工作是在酒楼打杂工，后因地滑摔倒，跛着脚咬牙坚持半年后才最终退休。另一家邻居与楼上的印度族家庭情况大体相仿。有次，住右边的安娣非常高兴地说，他们全家年底要去台湾旅游，是儿子出钱。将近七旬的她终于有了护照！听到此话，我与妻子都相对无言，心中却沉重得像坠了块铅坨。

与我的直观感受大体相同，前些年有统计数字，宏茂桥这个老市镇也是全岛收入最低的区域之一。这里老龄化尤其严重，基本上周边几栋组屋楼底的丧事一直持续不断。

德义区也非常热闹，最近农历七月未至，德义民众俱乐部旁已经连续多晚有歌台表演。我对此区的居住环境非常满意，唯一让我颇受煎熬的就是歌台。因为这里的歌台表演实在太多！尤其是年中大热天与农历新年附近，经常有连续一周左右的歌台。即使关上门窗，我这种每天读书写作到深夜的人，戴上耳塞还是难逃震耳欲聋的乐声。