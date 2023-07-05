吴俊刚：美国法院里的政治斗争

按照三权分立的原则，法院本来无权涉入政治问题。但在美国，几乎所有的重大政治问题，都归结为对宪法条文的释义之争，最后都交到法院裁决，一方面是大大地制约了政府部门的行政力，另一方面则是给法院越来越广泛的“权力”和政治影响力。

继一年前推翻堕胎权受宪法保护裁决后，美国最高法院于6月29日又一次做出惊人判决，以6票赞成3票反对，裁定哈佛大学和北卡罗来纳大学的“平权行动”（Affirmative action）招生做法违宪。这两所大学分别为美国历史最悠久的私立和公立大学。

所谓平权行动，就是在收生时特别考虑到一些学生（特别是黑人、拉丁或西班牙裔和土著）的种族背景，并给予优惠，而不是一律择优录取。但有些亚裔指称，平权招生似乎只考虑到黑人学生，亚裔学生却是受到诸多刁难和歧视，一些著名大学对亚裔学生还刻意抬高录取门槛。因此他们把具代表性的哈佛和北卡罗来纳大学告上法庭。

对以共和党为代表的保守派而言，法院的判决是又一次政治胜利。前几天，法院也以同样的票数否决了总统拜登提出的要减免4300亿美元（约5800亿新元）学生贷款的计划，指此举违宪。在另一起涉及同性恋课题的案件中，法院也裁决，宪法规定的言论自由，允许某些企业拒绝为同性婚礼提供服务。