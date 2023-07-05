伍国：香港独特的多元面向

香港当然是高度商业化的。如果不付更多钱，已经无法在太平山顶很好地俯瞰夜景，因为最好的角度已经被最顶端的付费观光阁和各种豪华餐厅垄断。海港城和中港城里的海运码头，也都被各种餐馆和商店层层包围。不在迷宫般的购物中心里绕来绕去，似乎已经很难找到想去的地方。

香港回归不到一年，我就到过一次。10几年后的2010年代初，又曾到香港一次。今年暑期，似乎总算筛选出一些觉得值得带孩子去了解和体验的地方。因此，哪怕是故地重游，也不妨再度体验，以游客、观察者和父亲的角度。

记忆中总归是尖沙咀和沿着弥敦道的油尖旺地区最好玩，最热闹。从酒店房间可以隔海看见港岛的高楼和香港会展中心。走几分钟就可以穿过星光大道，在观景台上给孩子介绍对面高楼的种种。

后疫情的香港，大陆游客再次纷至沓来。因为是暑期，很多都是带着孩子的家庭亲子旅行。一位做直播的大陆女孩一人背对维多利亚港，正在对着自己高举的手机说着：这个“只有700万人口的城市”如何如何创造奇迹。航班、高铁、轮渡、陆路通关，都使得大陆和香港的来往更为便捷。在进入市区的机场快线，寂静的车厢只有一位来自大陆的女商人旁若无人地大声讲电话：“X总，太好了，这真是个利好消息……”令人觉得大陆商人和游客的某些行为，确实有值得改善之处。