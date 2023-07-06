杨军：美印结盟对亚太地区有何影响？

近年来愈演愈烈的中美博弈，尤其是俄乌战争使得美国大有重启冷战之迹象，这次印度是否会成为最大赢家呢？从此次美印同盟来看，似乎是这样的。但能否像二战后的日本再造奇迹，还须拭目以待。

印度总理莫迪于6月22日对美国进行为期三天的国事访问并签署了《美印联合声明》，不仅正式宣告美印结盟已初具雏形，而且是项庄舞剑意在沛公（中国）。

在这一声明中，双方不仅强调了“基于规则的国际秩序”的重要性，重申“当代全球秩序建立在《联合国宪章》、国际法以及尊重国家主权和领土完整的原则之上”，而且还“对胁迫行动和日益紧张的局势感到担忧”并“重申对自由、开放、包容、和平和繁荣的印太地区的持久承诺”。联合声明几乎涵盖包括政治、军事、文化、教育、科技等方方面面的细节，实际效果正如中国社会科学院美国研究所前所长资中筠所说，已表明印度开始与美国全面结盟，且合作面超过所有盟国（尽管还没有相应的条约），目的主要就是以印度全面取代中国，成为美国在亚洲的重点战略伙伴，以更好地抑制中国。因此，声明的意义不亚于当初美国利用中国压制苏联，甚至可以说如出一辙。

如果我们将奥巴马时期开始推动的《跨太平洋伙伴关系协定（TPP）》和《跨大西洋贸易与投资伙伴协议（TTIP）》，以及近期美国积极推动的“亚洲小北约”（即美国与日本、澳大利亚、韩国以及印度等亚洲国家签订的双边或多边由美国主导的军事同盟）与美印同盟结合起来看，就会清晰看到美国步步围堵、遏制中国的战略已经呼之欲出，尽管美国政府一直辩解无意遏制中国。