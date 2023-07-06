UBI：福利还是绝望？

如果UBI构想实现了，人们的确想干什么就干什么，但麻烦在于：无论人们干什么，都没有意义。因为凡是有价值的东西，都由AI以优质低廉的方式提供。即便某些人不甘于UBI的饲养，试图通过努力来超越AI，为社会提供有价值的东西，从而获得更多认可，但由于AI越来越强大，所以这种可能性也越来越趋近于零。

迅速发展的人工智能（AI）等高新技术，正在加速对劳动力的替代。这引发不少人的担忧：大量的人找不到工作，他们怎么办？社会怎么办？

前段时间，科技公司OpenAI总裁奥尔特曼（Sam Altman）推出他的“普惠基本收入”（Universal Basic Income，UBI，或译全面基本收入、全民基本收入）版本，即不分贫富、年龄、性别等，无条件地给人们提供基本收入，以保证基本生活；且人们不必工作，想干什么就干什么。UBI有不同标准，下面以较高标准为讨论基础。

可以假想一下：每人100平方米的住房，一辆车，每月1万美元的生活费（按照目前物价）。从纯技术或生产力角度考虑，这个标准的UBI还真可能实现。虽然UBI尚未达到共产主义的按需分配，但它使所有人的生活都达到较高水平，且非常公平地解决了失业和贫富悬殊问题，似乎可谓普天大福利。