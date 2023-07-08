何越：法国骚乱严重但不可怕

如果说西方有任何星星之火的担心，那就是本国黑人国民不要出事。最大的燎原事件，就是美国在冠病疫情期间发生的“我不能呼吸”事件，引发覆盖全西方国家的“黑命贵”游行示威，但那也没有引发哪一个政府倒台的结局。

法国少年纳赫尔的死亡引发全国各地的抗议，包括破坏财产、放火烧车和数千人被捕。射杀他的警察到底是自卫，还是误杀，事件正在等待调查报告。相同的事件，被不同国家媒体做出不同解读，因为社会对骚乱、放火行为、种族平等认同的理解不同，受众会产生不同的心理反应。

持续几天的骚乱当然会对社会与经济造成重大影响，但中国读者对于骚乱的理解，往往比西方读者悲观，会认为很可怕并具有颠覆性。因为在中国，维持社会稳定（维稳）被视为国家头等大事，任何一点社会小动荡，都会被视为“可以燎原的星星之火”。老百姓已经在无数次的宣传教育中，牢固树立了这样的意识——中国不能乱。

去年，我和一名中国移民朋友聊天，当时我对中国的清零政策提出批评，对方的反应令我惊讶——她脸色马上严峻起来，说：“中国不能乱！”我当时一下没反应过来：为什么我批评两句，中国就会乱？可这大概已经是大多数中国老百姓（甚至包括第一代中国移民）的逻辑：批评就会引发比如游行和抗议的行动，接下来还可能引发骚乱，甚至动乱，最后就可能一发不可收拾。所以为了中国不乱，连批评都不允许，直接堵住源头。