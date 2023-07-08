王彼得：AI记者来了，新闻还能看吗？

生成式AI是什么都懂，妥妥的十项全能，而且是几千几万个记者的功力集于一身。一个真人版记者，肯定干不过它。然而，它还是有个明显罩门，即绕不开是否被信任的问题。

上个月在这个专栏，我论述了新闻事业的存续，最少要有两个前提：一、人们还有读新闻的意愿；二、媒体能维护好公信力。但对于新闻工作者，就个人层面，还有一个终极考验：即各类人工智能（AI）大神来势汹汹，会不会有一天，把有呼吸有体温、有七情六欲还有各种不完美的人类记者、编辑、主播……全都替代掉？

其实各行各业，都得直面这个大问号。因为我们说的，已不是纯聊天，而是真正进化了的任务型AI，包括机器人医生、律师、心理辅导、程序员、证券分析师、画家、作曲家……据说在中国，已有AI总裁在打理企业了，只是不知厉不厉害、霸不霸道。

牛津大学曾发表过一份广被摘引的研究报告，说AI革命将在25年内，导致多达47%的工作流失。这个警告是2013年提出的。之后的第三年，阿尔法狗击败人类围棋冠军李世石，然后匆匆又七年，今天的AI，应该比阿尔法狗强上好几倍吧，牛津教授们预设的“25年大限”，不知是否会提前到来；还有那个47%流失率，是否已变成“最佳情景”。又或者这头灰犀牛，正加速奔袭而来，且破坏性还特别惨烈。更细思极恐的，是几乎看不到有任何国家，提出任何的应对备案，倒是在AI赛道上，研发者们都在争分夺秒，猛踩油门，少数理性的“暂缓”呼声，基本都被当耳边风。