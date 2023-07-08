如何为祖先的行为负责？

荷兰国王威廉—亚历山大，上星期为荷兰在过去的殖民和买卖奴隶历史公开道歉。有媒体报道说，他的声音是动情而哽咽的。他是在一项纪念荷兰在南美洲的苏里南和加勒比海殖民地废除奴隶150周年的活动上表态，也是继荷兰首相去年公开道歉后，正式代表国家回应社会。

荷兰是大航海时代开启后，最早建立海外殖民地的欧洲国家之一。在今时今日同情弱者的左翼思维推动下，历史上的强者后代纷纷意识到要为祖先的罪过表态。除了荷兰，丹麦在几年前也曾向非洲的加纳和刚果等殖民地道歉，主要也是关于买卖奴隶。美国国内左右两派也长期对如何看待蓄奴问题剧烈争执，今日的“黑命贵”等运动，也可以联系到殖民历史。据报道，教宗若望保禄二世更早在1992年，就为教廷在蓄奴历史上的角色道歉。英国国王查尔斯三世和威廉王子不久前也透露对奴隶买卖历史的悲痛，但还没有正式为王室的角色表态。

有研究者为了证明荷兰王室的罪过，估算出亚历山大的祖先从蓄奴活动中赚取了相当于今日5亿4500万欧元（约8亿新元）的财富。包括殖民后代的不少荷兰人都认为，口说道歉于事无补，更重要的是行动。据知，荷兰政府正在拟定某种形式的赔偿计划。