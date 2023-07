Think out of the box帮助别人是好事,为自己则哪怕一丁点都不行。简单说,政治人物只能利人,毫不能被视为利己。当领袖没错事还不够,还要牢记“瓜田不纳履,李下不整冠”,用无可争议的最高标准来律己。

“从政者必须有犀牛般的皮,和狮子般的心。”

武吉巴督区议员穆仁理上星期三(7月5日)在国会上的一句语录,当时辩论的是新加坡民进党提出的“废止集选区制度动议”,而我联想到的是有关内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生租住黑白洋房的那场辩论。



黑白洋房风波浮出台面至今两个月,在国会中辩论了六小时,两位部长一些比较私人和家庭的课题都摊开来讨论,其中比如个人的财务规划也得拿来说明。在新加坡这个向来给公众人物多一点隐私的社会来说,这样的讨论对当事人不是一件自在的事。