中国有必要改变对韩国立场的认识

如果中国的对韩政策持续下去，本来就恶化的韩国反华舆论将会提高，对改善关系起到负面作用。这有可能导致中国最不希望看到的局面，韩国更加对美倾斜和韩美日三角合作。

在韩国尹锡悦政府克服萨德导弹事件的后遗症，试图与中国国家主席习近平第三届体制的中国，寻求发展新关系的关键时刻，又遇到了一块暗礁。因为中国驻韩大使邢海明在邀请韩国在野党代表时，以“立场文”的形式，表达了对韩国外交政策的不满。韩国朝野为此掀起对中国的不满情绪，两国关系再次面临一大难关。

该立场文还提到，在美中矛盾中，赌中国失败的国家一定会后悔，以及韩国无法理解中国国家主席习近平的“中国梦”等等仿佛训示的内容。此外，立场文再次强调连朝鲜都已经拒绝的“停止朝鲜核武和导弹试验、中断韩美联合军演”的“双中断”主张，并批评韩国提及“台湾海峡的和平稳定”为干涉中国内政的行为。还无视去年12月29日发表的韩国版印太战略报告书中，把中国表述为“主要合作对象国”的苦衷和立场，把连续出现韩国对华贸易逆差的原因，归咎于脱离中国等等，把所有责任推给韩国政府采取向美国倾斜的政策，好像在威胁韩国必须修改外交路线似的。

韩国政府对中国大使的此次言行表示愤慨，称这是对韩国外交路线的直接干涉，是企图介入韩国国内政治。韩国政府认为，作为外交使节，应该谋求维也纳协议的“增进与驻在国的友好合作”，但上述情况与规定不符合，因此韩外交部召见邢大使提出强烈抗议，并要求中国政府“妥善处理”。不过中国外交部表示，邢大使的发言是外交官责任内的正常行为，没有错误，反而以“约见”形式召见韩国驻华大使，转达了中国的抗议。不合时宜的“大使召见战”就这样爆发了。