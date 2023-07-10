日本外交重心大转向？

日本《产经新闻》6月29日报道，日本政府决定将下半年外交政策的重心，调整到稳定同中国的双边关系上。与此同时，日本首相岸田文雄还希望争取到双方高层直接对话的机会，来推动中日关系实现突破。这一新闻报道的说法，也与前段时间岸田本人所表述的，希望在各个层级上同中国保持密切沟通，并会考虑访华的说法相互印证。这是否意味着日本外交工作重心，将出现重大调整呢？

外交是内政的延伸。从国内层面来看，岸田文雄极有可能会提前举行大选，以便让自己获得更多政治资源，为来年9月的自民党总裁选举提供帮助。可是受制于个人编号卡数据安全问题，以及长子岸田翔太郎滥用职权丑闻，岸田内阁的支持率明显下滑。持续走低的支持率，使岸田想要解散众议院并提前举行大选的难度陡增。此外，虽然自“五五年体制”（编按：日本1955年确立的政治格局，即维持自民党长期执政、社会党为最大在野党的稳定两党政治状态）确立以来，自民党的“一党独大”优势长期存在，支持率的下滑较难对主导地位产生颠覆性变化。但自民党内部却存在诸多不同派系，岸田支持率的下滑，会在一定程度上导致其党内话语权变弱，进而影响到自民党内部派系稳定。

在国内形势严峻复杂的情况下，选择在外交领域重点出击，无疑是岸田内阁提振国民信心并提升支持率的绝佳选项。借助《中日和平友好条约》缔结45周年的契机，适当发展同中国的双边关系，成为日本外交的着力点。