郑杰忆：从农田到餐桌 中国影响力扩大

预算案之争是美中博弈的一环，出钱多也意味着对粮农组织有更大影响力，中国从过去接受援助的南方国家翻身，现在想和美国平起平坐。但美国仍是最大出资国，工作计划也须要经过成员国大会的讨论和表决，但掌控粮农组织日常运作的屈冬玉握有一手信息，美国想监督也鞭长莫及。

7月2日，中国农业部前副部长屈冬玉高票连任联合国粮食及农业组织（FAO）总干事，任期从2023年8月1日到2027年7月31日，在未来四年继续掌控全球餐桌。

屈冬玉是唯一候选人，拿下182张选票中的168张票，刚好是中国人热爱的吉祥数“一路发”。他在2019年当选时，一些非洲和西方媒体传出中国在豁免西非国家喀麦隆6200万欧元（约9200万新元）的贷款后，喀麦隆候选人宣布退选；其他非洲国家则接到通知，若不支持屈冬玉，可能失去中国的资金。他最后拿下191票中的108票，击败法国和格鲁吉亚的候选人。

这一次，屈冬玉在选前就确定当选，伊拉克和塔吉克斯坦的候选人，分别在今年3月和4月宣布退选。高票连任后，他说将继续推动粮农组织现代化，让农业粮食体系更有效率、更包容、更坚韧、更永续发展。粮农组织的宗旨是要消灭饥饿，标志上的拉丁格言写着“我们要有面包”（fiat panis），但屈冬玉在2019年上任以来，接连爆发大规模疫情和战争，任务更艰巨，全球饥饿人数不减反增。