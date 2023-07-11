陈刚：中国不大可能出台大规模经济刺激政策

由于地缘政治形势紧张，中国还须要将更多的人力和物力，配置在安全和国防等领域，这些都会影响到经济发展轨迹。当前中国经济的结构性调整，决定了经济增长不可能再回到高速度状态。

今年上半年，中国经济并未像很多人预期的那样，走出强劲反弹的态势，相反在国内消费、工业企业利润、年轻人就业和房地产等领域，出现了低迷甚至下滑的趋势。不仅如此，中国经济发展还面临着严峻的国际环境挑战，俄乌战争持续不断，美国及盟友对华科技封锁和经济制裁不断加码，全球经济复苏态势还很不稳固。在这样的经济形势下，人民币汇率不断创下近年新低，更影响民众对中国经济的信心。外界预计中国政府在评估上半年经济形势的基础上，有可能出台较强的经济刺激政策以摆脱低迷，但这却与这届中国政府强调的“高质量”发展初衷不符，因此不大可能变为现实。

虽然外界对中国经济期望较高，但中国政府在年初只制订了5%左右的经济增长目标，这是近30年最低的。考虑到去年因疫情封控措施造成的基数偏低，这一目标更显“谦逊”。上半年的经济增长基本达到了同比5%的水平，如果不出意外，下半年也应该能按此速率增长，因此基本实现全年增长目标是很有可能的。

国务院总理李强最近在经济形势专家座谈会上说，中国经济一季度实现良好开局，二季度延续恢复态势。这意味着当前的经济运行，基本符合年初预期，不存在须要大幅调整甚至大规模刺激的必要。在座谈会上，大家普遍认为中国经济发展韧性巨大，运行持续回升向好，所以既定经济方针持续的可能性极大，不大会有明显的政策调整空间。