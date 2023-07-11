沈裕尼：相互尊重须从对等关系开始

拜读新加坡管理大学王绍恒教授的《职场文化须强调相互尊重》（7月5日《联合早报》言论版）后，深有同感。职场歧视、职场霸凌每天都在社会各角落上演。人性中的贪婪、无穷欲望、自私自利、见高拜，见低踩的劣根性，并不因为文明进步、教育普及而有所改善。要在“办公室政治”生态圈中实现职场文化的相互尊重，在笔者看来，恐怕不容易。



王绍恒对职场尊重的定义是指上级对下级的态度，须相互尊重；须要更重视维护员工的尊严。作者指出，经理须要经常被提醒，员工是重要的贡献者，而不是可随时随意更换的备件。奈何现实情况是，对上级而言，没有一个员工是不可被替代的。纵使员工如跑马灯般走了一个换一个，对上层的领导人而言，一点都没有影响，因为公司有恃无恐，并不担心请不到人。受影响最深的是与这名离职员工同个部门的同事；在新的员工到来及上手之前，除了自己的工作，还要帮忙处理前同事的工作及指导新同事，加重负担。

公司高层很少会意识到，员工频繁更替、流失率高，对公司的治理与发展是很不利的。每一次工作交接，就会流失一些工作细节，或某个项目的资料和信息，让新人接手后增加许多不便与困难。再者，新加入的员工需要一段时间培训与磨合，都在消耗公司的行政资源，增加开支，并造成人事机会成本的损失，可谓劳民伤财。