何伟山：视域下的新加坡华乐“阮”实力

非常欣慰在新加坡华乐总会庆祝10周年之际，见证期待已久，由华乐总会副秘书长、新加坡华乐团二胡副首席傅强同事所撰写的《视域下的新加坡华乐发展路径》出版。与傅强一起共乐将近40载，从1985年的华乐比赛到今天一起在华乐团，与有荣焉！这本图文并茂的华乐生态蓝图，封面设计由新加坡华乐总会顾问、书法家朱添寿亲笔题字，并配上已故新加坡华乐团笛子演奏家、画家陈财忠之水彩画《龙吟》。“龙吟”系列是1990年代创作的大型华乐乐器题材系列中之一幅。作者选取此画以思故友，缅怀财忠同事。

这本讲述华乐发展之路的书籍，记载了不同时代的华乐人物、华乐团、演奏会、作品等，以及新加坡华乐发展横跨50年至今的动向和成果。在拥有天时、地利、人和的条件下，新加坡华乐的发展路径可说是百花齐放、活力四射！在高度方面，我们拥有备受国际瞩目的国家级新加坡华乐团；在普及度方面，我们拥有200支半专业／非专业华乐团；在跨度方面，我们拥有大量多元跨文化南洋色彩的原创作品和制作；在深度方面，华乐已深入民间，扎根本土，成为家家户户、老少皆爱的音乐。

本书把历历在目的50年华乐发展之路，梳理成章，呈现给大家。希望它能让老中青的华乐人，多了解新加坡华乐发展的承先启后，进而团结一致，发扬华乐！