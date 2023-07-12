吴俊刚：持剑者死于剑下

美国对外政策受到庞大利益集团的牵制和操控，放弃“武”的外交而回归“文”的外交，并不符合这些集团的利益。但如果一直仗剑逞能，穷兵黩武，不知收敛，美国不只会日渐失去国际威信，最后还可能死于剑下。

俄乌战事持续超过500天之际，美国总统拜登做出了他所谓的“艰难决定”：为乌克兰提供集束炸弹以协助反攻，并确保乌方的武器不会在短期内耗尽。

什么是集束炸弹（Cluster Munitions，也称集束弹药）？据联合国的解释，集束弹药可以通过空投或地面发射，根据型号的不同，一颗集束弹药弹头内可能包含几十到几百枚不等的爆炸性子弹药。一经射出后，弹头在半空中爆炸，释放出的子弹药攻击面积可达3万多平方米，任何身处这一范围内的人员，包括无辜平民，都难以幸免。

2010年正式生效的联合国《奥斯陆集束弹药公约》（Oslo Convention on Cluster Munitions），是具有约束力的国际法之一，它禁止这类武器的使用，但迄今为止，只有111国签署为缔约国，另有12个签字国（即还未正式核准公约）。还未加入公约的以亚太地区（包括中东）国家居多，约有40个，包括中国、印度和新加坡等。和俄乌战争密切相关的三个国家，俄罗斯、乌克兰和美国都不是缔约国。北约的主要成员国都是缔约国。因此，联合国秘书长古特雷斯固然必须反对美国的决定，德国、法国、英国、加拿大等缔约国也必须口头上反对。