陈士铭：耶伦访华对舒缓关系作用有限

必须指出的是，各种近期发布的数据都显示，无论美方多次强调对华贸易“去风险”而非脱钩，实际情况是双边的经贸关系已经没以往那么紧密。中国去年就失去作为美国第一贸易伙伴国的地位，落在加拿大和墨西哥之后沦为第三。

美国财政部长耶伦结束对华访问，就如各界之前不抱大期待那样，这次访问并没有带来任何令人惊喜的成果。耶伦也许争取到双边持续保持沟通的渠道，但她恐怕无法改变中国政府对双边经贸关系发展的态势，甚至在脱钩问题上，也未必取得与中方达成增信释疑的成效。

耶伦回国前在北京召开的记者会上，重申自上个月国会听证会以来一再强调的立场，就是美国无意与中国脱钩，世界上最大的两个经济体脱钩对两国都是灾难，也会让世界不稳定。她还说，访华期间与中国高级官员进行了10多个小时的“直接、实质性和富有成效的”会谈，相信有助于稳定双边关系。双边面对的挑战虽然无法在一夜之间解决，但这次访问“将有助于与中国新经济团队建立一个有弹性且富有成效的沟通渠道”。

与新班子会晤并建立联系毋庸置疑，在记者会上以“低垂的果实”来作为高度评价这次访问的基础，是耶伦为访问勉强添加积极意义的必然选择。她选在潘功胜受命为中国人民银行党委书记的宣布后，随即公布访华行程表，显然是要趁中共完成金融监管人事部署到访，以便能与新班子各级官员会晤并建立联系。这种联系即使无法解决双方关系紧张的挑战，也起码让她在日后发生牵涉到金融领域的分歧或挑战须要磋商时，能更顺畅地与中方这些官员对接上。