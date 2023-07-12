普京陷入“两面人”怪圈

最近发生的瓦格纳雇佣兵集团“哗变”事件，让俄罗斯总统普京在两个方面“很受伤”。首先就是这个瓦格纳集团及头目普里戈任，都是普京亲自培养，亲自支持，亲自领导的“私家”部队和总管，但为什么到关键时刻却突然失控反水了呢？唯一的解释，就是这是一场“两面人式”的严重背叛；再来就是瓦格纳起兵造反，俄罗斯军方“竟无一人是男儿”，没人敢于挺身而出，反对和制止瓦格纳的叛乱。据说，还有高级将领与普里戈任暗通款曲，最后还要靠白罗斯总统卢卡申科出面安抚调停，才终于让瓦格纳偃旗息鼓。

据目前为止掌握的情况，普里戈任可能还真的没准备篡权谋反，而更多是为了与俄罗斯军方争权内斗，赌气耍耍自己的威风，他对普京政权应不构成真正的威胁。但俄国军方在应对此次叛乱的过程中，竟然沉默消极不作为，等于为瓦格纳叛乱大开绿灯，纵容鼓励其向莫斯科进军，在乱局中威胁中央权威和普京本人。这其中所传达出来的信息，应该让普京不寒而栗。看来在危机关头，俄罗斯军方内部也有众多“两面人”。

为什么在一夜之间，看似铁板一块的俄罗斯普京统治集团和军队，忽然冒出如此之多的“两面人”呢？冰冻三尺非一日之寒。美国中央情报局局长伯恩斯最近在公开讲话中就说，美国正利用这一“世代难逢的机会”大力招募对俄罗斯的谍报人员，发展对俄的情报工作。这就等于直接告诉普京，内部的两面人正与日俱增。伯恩斯进一步指出，美对俄情报工作的进展，主要是得益于俄罗斯体制内对普京侵乌战争的不满情绪正愈演愈烈，导致俄国内部漏洞百出。