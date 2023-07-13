章玉贵：耶伦访华政治正确背后的冷峻与理性

掌握与战略高手打交道的艺术，是中国成为成熟大国过程的必修课。在中美关系整体呈现僵局的情况下，中国不妨主动通过耶伦本次来访开启的沟通渠道，持续就两国关系中复杂且重要的议题进行坦承对话与交流。

作为美国建国200余年来首位先后执掌货币与财政大权的女性财经领袖，耶伦无疑是当今世界最具经济影响力的权力人物之一。这位学院派出身、看起来和蔼可亲但关键时刻立场坚定的美国财长，日前于访华行程结束之际，在北京召开新闻发布会，积极评价自己的访华之旅：与中方高层官员的会晤是“直接的且富有成效”，有助于稳定两国关系，达到目的，即建立和深化与中方新一届经济团队的关系，减少误解风险，并为未来两国在气候变化、债务危机等领域的合作铺平道路。

耶伦在访华期间多次重申“美国不寻求与中国经济脱钩”，相信既是她对当前中美经贸关系的冷峻判断，也在一定程度上反映拜登政府在检视“脱钩”“断链”效应之后的策略调整。事实上，耶伦此前一再呼吁要深化世界两大经济体之间的经济联系，美国试图与中国“脱钩”将是一个错误。甚至，连美国中央情报局局长伯恩斯也罕见表态：美国与中国脱钩“将是愚蠢的”。这说明耶伦的立场并不孤立，拜登政府团队中还是有一些相对冷峻的精英，秉持相对理性的竞合立场。这也是避免两大经济体全面爆发系统性对抗的关键因素之一。

中美不沟通才危险尽管耶伦此次中国之行未与中国同行举行联合记者招待会，中美财经团队当年的热络互动场景在当下未能再现，但基于耶伦本人的重要影响力，此次访问仍受到中美双方以及国际舆论的高度关注。