纪赟：思考新加坡式的教育焦虑

更重要的问题可能是，我们是否要检讨目前这种比较偏重资本收益、知识收益，而相对轻视体力劳动收益的收入分配体系？让那些学历不高的体力劳动者有更为体面的收入？

朋友圈中不少人都提到有教育焦虑，也即从很小就对孩子有很高的学业与才艺要求。有人甚至从幼稚园开始，每月就要为孩子投入数千元来上各类补习班或才艺班。毫不夸张，他们花在孩子身上的补习费，已然超过我的全部家庭开销。这种充满激情的干预式教育法，我猜在大多数情况下，确实可能让孩子获得更好的学习成绩，但大概率也同样让全家人，包括孩子与家长双方都身心疲惫。

我还经常听人说起这种情况极其普遍，似乎绝对多数新加坡家庭都会如此。但身边人如此，不代表所有人都如此。因为人的生活圈子会对其社会观感产生很大影响。举个例子，我的邻居因为普遍家庭收入与教育水平不高，所以在这种底层民众的圈子里，孩子补习的现象并不普遍，至少没有像我朋友圈中那么普遍。道理非常简单，我邻居平常捉襟见肘的收入与体力劳动为主的生活，没有条件让他们在子女教育上投入更多的财力与人力。

记得2020年政府颁发必需品补助券时，竟然有数百份被人撬开信箱偷窃，并有数十人被捕。当时我颇为震惊，区区百多元而已，何至于此？震惊之余，只能慨叹动辄一个月数千元补习费的家庭，与为了百多元而铤而走险之人，更不用提那些以百万元或千万元来计薪的人之间，其实存在一道道一眼都看不到边的深邃鸿沟。