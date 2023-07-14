不停刊可以，但要有新产品

当乌军能通过头戴的摄影机和器材实时拍摄战场情况和画面，并通过星链实时上传至互联网时，包括战争决策、行为、过程、方式，都会并已经产生了革命性变化，更何况是战地新闻。用不着记者的拍摄和报道，前线官兵就会更快地用视频来报道一切。因此，记者并非不可替代。

近日，创刊于1888年的老牌美国《国家地理》杂志宣布裁员，引起外界停刊的疑虑。对此，《国家地理》回应指出，裁员只是英语版美国杂志内容部门裁去19名内部全职作者，转为外部签约作者。国家地理的采编体系历来主要依靠内部编辑加外部签约作者的模式，不会影响英语版杂志及跨媒体内容的输出数量和品质，只是停止英语印刷版在美国报摊渠道的销售。读者仍可通过网络、邮寄等渠道订阅印刷版及电子版杂志；不会影响目前英语版近180万订阅者的数量。

无独有偶，世界最古老、每天出版的奥地利《维也纳日报》6月30日最后一次以纸质版形式面世，今后将仅在网上提供新闻。《维也纳日报》于1703年8月8日首次出版，以“传达清醒的新闻”为己任。该报停刊后，印刷厂关闭，目前仅剩20人的编辑团队。该报的伤感体现在头版刊印回顾报纸悠久历史的几个斗大数字：11万6840天、3839个月、320年、12位总统、10位皇帝、2个共和国、1份报纸。

纸媒关停早就不是新闻，只是《国家地理》和《维也纳日报》这些有久远历史和全球影响力的老媒体关停，再次引发人们关注。如果没有读者，或者读者日趋减少，不足以维持媒体的经营和生存，传统的纸质媒体停刊停报并非新鲜事。但是，不停刊须要有新的产品来维持生存，美国《国家地理》的声明就体现了这一点。他们只是停止了英语版杂志印刷版在美国报摊渠道的销售，但印刷版和电子版杂志还在，而且还有近180万订户。同样，《维也纳日报》也只是在网上提供新闻，即发行电子版。