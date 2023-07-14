高储蓄成日本经济能量大水库

作为经济增长的重要马车，日本出口在过去20年一直处于递减状态，庆幸的是，消费接过了经济增长的接力棒，尤其日本家庭消费对经济增长的贡献，在过往30年一路爬高，正是仰仗于超过60%的消费势能，除个别年份出现衰退外，日本经济在“失去的30年”中都维持着正增长。

日本央行发布的最新统计数据显示，截至今年3月底，日本家庭金融资产升至2043万亿日元（约19万5800亿新元），创历史新高，而且已连涨三年。

家庭金融资产是指由现金、储蓄存款、股票债券、养老保险以及信托投资等形成的金融产品组合。就品种结构而言，储蓄存款占到日本家庭金融资产的54.2%，特别值得关注的是，即便是日本央行长期实行零利率甚至负利率，哪怕是股票、债券等风险类资产出现持续走牛行情，也未能改变与动摇日本家庭对银行储蓄的钟爱以及异常稳定的专注。正是如此，现金储蓄在过往30年日本家庭金融资产配置结构，一直占据一半以上的权重。

除对现金存款保持强烈偏好外，目前日本家庭金融资产中保险、养老金和标准化保障的占比为26.2%。这样一来，无风险资产的比率达到80.4%；相应地，股票投资仅占11%，投资信托更是低至4.4%。必须强调的是，仅在上世纪80年代泡沫时期，股票投资配比超过20%以上，泡沫破灭后的30多年中，日本家庭部门对股票投资的占比一直稳定在10%左右。另外，日本央行自2016年开始实施收益率曲线控制政策，压低国债收益率的同时，也使二级市场国债价格出现较明显的赚钱效应。尽管如此，日本民众的参与率与入场率也不高，更多是选择紧紧捂住银行的储蓄钱袋子。