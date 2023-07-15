吴云涛：为了忘却的记念——南洋华侨机工玉林山蒙难记

距离“玉林山惨案”的发生，已经过去80多年。由于历史久远，网上也查找不到多少相关内容，但我不愿这一段血写的历史就此被遗忘。

在中华民族抗日战争的悲壮历史中，有一个特殊群体，曾留下可歌可泣、浓墨重彩的一笔。他们的丰功伟绩、特殊贡献，不能随着时间的流逝而被遗忘，应该铭刻在历史的丰碑之上。

1937年七七卢沟桥事变后，全面抗战爆发。日军凭借海、空优势，迅速封锁中国东部沿海的绝大部分港口。当时，友好国家支援抗战的物资，只有通过陆路运入国内，而位于云南的滇缅公路就成为一条重要的物资运输通道。然而，严峻的现实却是：这条云南20余万军民仅用九个月时间就抢修出来的近千公里“抗战生命线”，路通了、车有了，却严重缺乏司机，大量宝贵的军用物资在车站、在路边堆积如山，却迟迟运送不到急需的抗日前线。司机不足，已成为迫在眉睫必须解决的首要问题。

1939年2月，为了支援抗战，著名华侨领袖陈嘉庚向东南亚地区的广大华侨发出通告：招募司机，回中国参战。面对日军侵华，爱国华侨青年义愤填膺，和国内同胞同仇敌忾。他们积极响应号召，原本只计划招募550名，报名者却数以万计。经过严格的考核、选拔，最后，有来自新加坡、马来西亚、泰国、缅甸、老挝、柬埔寨、越南、印度尼西亚、菲律宾等地，共计3200余人回中国服务。这就是抗战史上著名的“南洋华侨机工”。