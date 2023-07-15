林原：普京陷入“两面人”怪圈吗？

伟达先生文章《普京陷入“两面人”怪圈》（《联合早报》7月12日言论版），提出瓦格纳兵变是“两面人式”的严重背叛，而俄罗斯军方内部也有众多两面人。他还说：“看似铁板一块的普京统治集团和军队，一夜之间忽然冒出如此之多的‘两面人’。”



将瓦格纳兵变视为“两面人式”的严重背叛，也就是将兵变指挥者普里戈任视为两面人。这种看法有偏颇。普里戈任与俄罗斯总统普京交往多年，并得到后者的信任，如果此次的兵变矛头指向普京，意图推翻统治，可以称他为两面人。然而，普里戈任缺乏政治野心，兵变目标并不包括推翻普京政权——实际上，伟达也认为“普里戈任可能还真的没准备篡权谋反”。对普京而言，普里戈任并不算两面人，这样也才可以理解为何在瓦格纳兵变结束五天后，他就在克里姆林宫会见普里戈任等人。附带一提的是，普京在克格勃工作较长时间，从政经验也非常丰富，看人应该很准——包括对普里戈任。

另外，如果普里戈任平日佯装尊敬、服从俄罗斯国防部长绍伊古，后来却突然发动兵变企图逼迫其下台，那也可以说他是两面人。然而，现实情况是，普里戈任在兵变前就公开批评（或对抗）绍伊古。比如5月上旬，他公然指责绍伊古与总参谋长格拉西莫夫，要为瓦格纳雇佣军缺乏弹药负责。6月11日，他又声称瓦格纳集团不会与绍伊古签订任何合同——这其实是准备抗令。兵变前数日，他还公开批评俄罗斯国防部。普里戈任所作所为与典型的两面人有不小的差别。