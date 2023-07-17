周少祥：“碳排放导致气候变暖”理论有根本缺陷

我个人已退休，不再有任何的职业压力。但问题是，就这么一个存在着根本缺陷的理论，却将气候变化这一科学问题演化为当今世界的重大国际政治议题，并推动全球实施碳中和。在我看来，碳中和既无法实现，也没有必要，却不可避免地给世界人民带来无力承担的高昂代价。

所谓全球变暖物理机制的真相，是指在大气温室效应中，起决定性作用的其实不是二氧化碳，而是巨量的水蒸汽凝结潜热以辐射方式释放，它决定了全球变暖表现为夜间增温幅度更大（仅降水量减少及干旱的地区例外）。不仅如此，如果与地气系统中的水及水蒸汽相比，二氧化碳的温室效应也可以忽略不计。

事实上，工业化以来，二氧化碳排放持续增加，但时至今日，二氧化碳也只是大气中的微量气体，仅占大气约0.04%的体积浓度（即400ppmv），不应该具有左右气候变化的能力，否则与人类的基本常识相悖。更重要的是，大气的主要成分是氮气和氧气，约占干空气99%的体积浓度，它们不吸收也不辐射红外，以至于温室气体吸收及再辐射的红外能量，并不能使大气整体升温致热，意即经典温室效应理论所描述的全球变暖物理机制，存在着根本的缺陷。

不只如此，经典理论还存在其他诸多问题，我最近在给联合国秘书长古特雷斯的公开信及辅助材料中，对此有详细的论证。