杨建业：敞开言路解决高考焦虑

中国2023年有1291万应届毕业生参加高考，人数创新高，这意味着四年后，这批大学生的就业压力也会再创历史新高。于是，就业焦虑的关口也不可避免地由此提前。此时选报何种大学、专业，对考生们就分外重要，一旦出现方向性错误，不但上不了适合自己的大学，未来“钱途”也会受影响。因此，个人的志趣、爱好及未来的事业发展，只好统统让位于上什么样的大学，选什么样的专业，才好找工作这样的“头等大事”了。

笔者所在省份今年就出现一件咄咄怪事：一位参加艺考的学生，非常优秀，不仅在（艺术）专业上的考试拔得头筹，成为本省状元，且文化课考试成绩也达到一本录取线。按说这个成绩，举国范围内的985类大学均可任由该生去挑。不料，该生最后选择的竟是敝省一所师范大学，令所有关注者大跌眼镜。虽说这所师范大学也不赖，但该生本来还有更好的选择啊。但细细一想，也就释然：或许是因为这所师范大学招收的是定向公费生，四年后入职公办小学教师几无悬念，不存在工作难找的问题。

更多学生则对如何选择感到茫然。中国中学生的学习勤奋、刻苦是有名的，但视野之狭窄也很“有名”。盖因在应试教育氛围下，所谓的学习，就是整天沉浸在数理化语史地英的刷题或各类死知识的记诵之中，几乎从来不看电视（也无暇看），也不和生活中的任何实务发生联系（也无暇联系），连一些社会基本知识都十分匮乏，对各行各业的了解更无从谈起。乃至到了填报志愿时，很多专业从来没有听说过，当然也就无法填报。向老师咨询吧，老师关注的是自己的学生如何能考上名校（那与他（她）们的奖金直接关联），基本上提供不了有价值的信息。让家长帮忙填报吧，可是家长这方面也是无所适从，尤其是那些地处偏远县城、乡镇的家长们，信息也比较闭塞，更无法给子女提供相应的帮助。