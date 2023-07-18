陈留俊：世界正在相互“抵消”

联合国秘书长古特雷斯警告世界，“气候变化已经失控”。据美国国家环境预报中心数据显示，地球表面平均气温在7月3日、4日和6日连续刷新历史最高纪录，分别达到17.01摄氏度、17.18摄氏度和17.23摄氏度，此前的纪录还是2016年8月14日和2022年7月24日共同创下的16.92摄氏度，而截至7月5日的最近七天，是全球平均气温有史以来最高的一周。

如果人类不能解决如此严峻的气候变暖问题，将不得不面临破坏性日益强大的自然灾害，人类有多少发展成果能够经得起这样的“抵消（offset）”呢？难道非得等到大自然以摧枯拉朽的姿态席卷文明时，人们才学会反思？

关于全球变暖造成的影响，大家已经耳熟能详，包括冰川融化、海平面上升冲击世界最繁华的沿海地区；无规律的暴雨、干旱、沙化等现象日益造成无法预料的伤害；水、气、土、林等资源生态体系遭受破坏，许多人不得不重新选择生存发展的空间，同时无法预料生存环境会恶化到何种程度。政府间气候变化专门委员会（IPCC）报告的警示非常直接而有力，在目前的气候变暖水平下，具有气候恢复力的发展已经面临挑战，如果全球升温超过1.5摄氏度，这种发展将会更加受限；而如果全球升温超过2摄氏度，在有些地区，这种发展将不可能实现。也就是说，没有生态环境的保护，人类的所有发展都可能被抵消，化为乌有也许只在顷刻之间。