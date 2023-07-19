吴俊刚专栏

吴俊刚：物必先腐而后虫生

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更新 / 2023年7月19日 8:56 AM
发布 /
发布 / 2023年7月19日 5:00 AM
老话说，物必先腐而后虫生。美国社会出现的各种败坏现象，实是政治腐化的征象。（法新社）
老话说，物必先腐而后虫生。美国社会出现的各种败坏现象，实是政治腐化的征象。（法新社）

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在市场经济里，钱（资本）不可或缺，也最具诱惑力，因为人有贪的本性，面对金钱的诱惑很容易把持不住，即使知道一旦东窗事发，后果严重。掌握充足资本的人，是最懂得用钱来攻击人性弱点的，这是政治腐化的起点。

 

担任美国智库“对外关系委员会”（也称外交关系协会，Council on Foreign Relations）会长长达20年的哈斯（Richard Nathan Haass）今年6月底离任。但他在此前不久出版的新书《义务之约——好公民十诫》（The Bill of Obligations: The Ten Habits of Good Citizens）谈的却不是外交，而是内政。

更令人瞩目的是，这本书开宗明义就指出，对美国安全和稳定的最大威胁不是来自外部，而是内部的各种政治分歧。深刻的政治分歧使美国难以制定和执行稳定的外交政策，而一个内讧的国家，也难以成为他国的模范。2021年1月6日冲撞国会大厦的事件，显示内部分歧已达到危险的地步。美国民主已岌岌可危。

美国为什么会走到这一步？哈斯的看法是：美国民主只讲权利，不讲义务。一个只专注于保护和推进个人权利的民主，必然要陷入危境，因为不同的权利必然要互相抵触。除非大家能妥协，愿意和平共处，存异求同。除了权利，大家也要负起各自的义务，包括公民之间的义务，以及公民和政府之间的义务。

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