吴俊刚：物必先腐而后虫生

在市场经济里,钱(资本)不可或缺,也最具诱惑力,因为人有贪的本性,面对金钱的诱惑很容易把持不住,即使知道一旦东窗事发,后果严重。掌握充足资本的人,是最懂得用钱来攻击人性弱点的,这是政治腐化的起点。

担任美国智库“对外关系委员会”(也称外交关系协会,Council on Foreign Relations)会长长达20年的哈斯(Richard Nathan Haass)今年6月底离任。但他在此前不久出版的新书《义务之约——好公民十诫》(The Bill of Obligations: The Ten Habits of Good Citizens)谈的却不是外交,而是内政。

更令人瞩目的是,这本书开宗明义就指出,对美国安全和稳定的最大威胁不是来自外部,而是内部的各种政治分歧。深刻的政治分歧使美国难以制定和执行稳定的外交政策,而一个内讧的国家,也难以成为他国的模范。2021年1月6日冲撞国会大厦的事件,显示内部分歧已达到危险的地步。美国民主已岌岌可危。

美国为什么会走到这一步?哈斯的看法是:美国民主只讲权利,不讲义务。一个只专注于保护和推进个人权利的民主,必然要陷入危境,因为不同的权利必然要互相抵触。除非大家能妥协,愿意和平共处,存异求同。除了权利,大家也要负起各自的义务,包括公民之间的义务,以及公民和政府之间的义务。