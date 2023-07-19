马华何以退出六州选举？

经过将近一个月的议席谈判，国阵的马华与国大党最终做出不参与马来西亚六州选举的决定。这项决定虽震动政坛，但又在情理之中，因为早在谈判之初，坊间就有消息传出两党在议席谈判过程中极不顺利，马华有意争取吉兰丹哥打拉玛、登嘉楼万达、雪兰莪州双溪比力、新古毛、万挠和史里肯邦安等六席，国大党也希望能获得三至五席，而国阵主席阿末扎希都无法对这些要求给予保证。

当然，这两党最终的争取结果也没有很好，马华传统州席哥打拉玛和万达都分配给了希盟，雪州州席迟迟无下文，国大党也收到消息说仅有机会上阵三席。须知，在2018年州选中，马华在六州总共上阵40个州议席，国大党也竞选九席，因此这项结果确实不符合它们的预期。不过，比较有意思的是，国大党不参选的消息早在6月杪就已甚嚣尘上，而马华当时仍在积极争取更多议席。

尽管马华总会长魏家祥在更早时曾坦言，该党在胜者捍卫原席的谈判原则下，并没有优势，但弃选的观点在这之前并非党内主流。至于国大党，内部对不参与州选的意愿是相当一致的，所以相比前者，马华弃战的决定较令舆论惊讶，而且该党的一些地区，如沙登、敦拉萨镇的区部，在获悉中央弃战的决定时，也对外表达失望之情，这意味着上不上阵州选，中央与地方期许存在落差，而且是“突然”转呔的。