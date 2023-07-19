建筑业可调整思维为环境作贡献

据报道，在“第10届可持续世界资源新加坡对话会”的一场关于隐含碳的讲座中，环境工程师贝柳（Patrick Bellew）指出，设计者必须避免让建筑结构“耍杂技”，即采用悬臂式结构构件以及结构转换梁支撑上楼层的主柱，因为这些框架布置导致碳密集度偏高，不利于我国实现零排放的目标。他也指出，建筑业已经占全球碳排放量的40%，且必须避免将原有建筑物拆卸后重建，而必须想方设法将它保留，并赋予新的用途和功能。

对于他所指的特殊框架布置，笔者理解为，其一是应用跨度长的挑梁来支撑一个悬空的楼层、屋顶、平台等；其二是将柱子坐在转换梁上，通常为的是在下楼层腾出较大的空间供会议厅等使用。但是，悬臂式结构有异于普通常规的框架布置，所以即便加载量相同，因对结构梁（挑梁）产生的效应有所不同，挑梁的截面和钢筋用量会相对大，支撑楼层上方集中荷载的转换梁截面面积，和钢筋百分率也比一般结构梁大。

建筑师一般会设法凸显新建筑整体外观的独特性，尤其是在设计一些标志性建筑物时，可是伴随的是一些较为夸张、不规则的结构构造。从工程角度来看，设计在具有挑战性的当儿，也因不是常规的框架布置，结构的负载效率偏低，必须增大梁的截面面积以及配筋比率。这无疑比普通方整的结构框架，更为符合力学原理的框布置所用的钢筋水泥量多，隐含碳量就随之增加。