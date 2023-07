继全球约有2亿5000万活跃用户的推特限制用户阅读量、删除旧有认证账户、推动收费制,引来一片哗然之后,科技界竞争者抓住了良机,顺势推出另一新产品。脸书母公司Meta推出非常类似的社群应用Threads,很快就吸引逾3000万用户登记。

《社群新经济时代》(Socialnomics:How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business)于2009年出版,将卡维尔(James Carville)的金句改为“笨蛋!重点在人本经济”作为号召,成为当时在英美加一时无两的榜首书。此书回应2005年上线,但在翌年才爆红的Youtube、上线四年的领英首次在2006年获利​​,以及于同一年正式公开面世的脸书和推特,所带来的人本经济、搜索不再重要、社群是新广告、奥巴马的品牌崛起等现象。

首先,作者奎尔曼(Erik Qualman)提出消费者与企业之间的关系,将因社群媒体而改变,这是因为“人性先天就有两种心理需求,我们想要独立自主,但同时又希望有归属感,获得社群的接纳”。作者认为企业该放弃旧有的数码化商业模式,加入社群经济,这么做甚至可能减省成本,例如ESPN雇用“超级粉丝”帮忙写稿,另一例子是当时以曼陀珠放进健怡可乐的测试视频爆红,刺激了可口可乐销量。而且“顾客和最棒的产品会是赢家⋯⋯社群媒体让我们达到这个类似乌托邦的境界”,消费者透过社群寻求建议,而不相信广告,如旅游网站的推介。