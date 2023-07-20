信心危机重创中国经济

中国房地产业内人士分析，房市销售额急剧下滑的趋势如果不变，房企爆雷潮将逐步从民营企业蔓延到国企、央企开发商，出现房地产业民退国也退的奇异局面。

中国大陆去年底脱离防疫管控，市场原本预料经济将强势回归，为疲软的全球经济提供强大动力，但今年第二季却出现诸多暗淡景况，非但未能拉抬全球经济，本身甚至呈现改革开放以来罕见的惨淡局面，消费疲软，进出口衰退，投资不振，房地产市场危机四伏，青年失业率创高，地方政府债台不断攀升，勉力采取的降息、财政扩张与救援房地产措施也不见成效。总理李强近日会见科技企业龙头加油打气，也表明近三年对平台企业的整顿告一段落，希望借此恢复民间企业的信心与活力。

中共当局殷切欲求经济脱困，反映大陆经济确已陷入困境，各方不禁产生疑虑，担忧大陆经历三四十年的快速成长后，是否正步入日本后尘，将陷入长期低迷停滞的深渊？而且，美中地缘政治关系紧张，美国遏制中国先进半导体和其他技术供应的卡脖子动作越来越用力，必定使疲软的中国经济更加雪上加霜。

许多国际经济专家评估，中国超越美国成为世界最大经济体的势头显已顿挫。彭博首席经济学家欧乐鹰（Tom Orlik）就指出，几年前，很难想象中国的经济规模无法快速超越美国，成为世界第一，“现在，超越的时刻几乎确定会延后，甚至可以想象可能不会发生”。