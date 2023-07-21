黄一展：现在还有美国梦吗？

今年夏天，借访问学人计划的机会走访美国各州，除了待在东岸典型的政治经济中心，也拜访了南端的海外属地波多黎各，以及中西部属于共和党势力的各州，遇到的外籍工作者或正等待绿卡的第一代移民，普遍仍对成为美国人抱有向往；诚然，在他们口中也不能免俗会抱怨那些在任何地方都可能遇到的琐事，但对于想生活在美国这块土地上，即便嘴上轻描淡写，眼神还是透露着一份执着与渴望。

什么是美国梦？这是一个一直以来让美国保持吸引力的说法。从物质化的角度来看，大抵是能有一份安稳工作，缴得起起码的医疗保险，能有属于自己的房与车，在资本主义与商品化充斥的市场里，自在地做一个中产阶级。如果要往更深层次说，还可以加上对自由民主与人权的讨论，以及美国是个能让后代无忧无虑成长的环境，是目前世界上无论经济还是军事实力最强的国家，看似永远不会爆发战争（只有可能去侵略别人）。

但真的是如此吗？从现实情况来看，资源总是有限的，发展也不可能一直保持高度增长。自特朗普政府以来，经历了疫情、经济停滞与通货膨胀，政治与财富分配愈加极化，东西岸的大城市随处可见的游民，以及越来越频繁的无差别攻击事件，种种迹象都难免让人忧心“美国梦”到底怎么了。如果再看看现今美国对移民与难民的政策，民主党的政府并没有做得比较好，虽然他们在选举时，更懂得如何操纵移民议题来增加支持率，最好的例子就是今年5月，当得克萨斯州州长阿博特用巴士将许多非法移民送到纽约的时候（你们这些民主党执政的大城市不是主张要包容和照顾这些弱势移民吗？），新上任不久的纽约市市长亚当斯却又想把这些移民送往别的州郡或加拿大都好，总之就是不要在纽约。