川岛真：广岛峰会就台湾问题释放的信息

在今年5月召开的七国集团（G7）广岛峰会上通过的首脑公报，虽然对中国表示出一定程度的让步，但针对台湾问题却措辞严厉。在前一年的峰会上，台湾问题被放在印度太平洋篇章中，这次被列入中国部分的一个独立段落，阐述“我们再次确认，在国际社会的安全和繁荣中，台海和平稳定的重要性不可或缺。G7成员关于台湾的基本立场（包括已表明的‘一个中国政策’）没有改变。我们敦促和平解决两岸问题”，体现了重视台湾问题的姿态。

但是，关于台湾问题的定位，最重要的不是作为个别项目，而是作为发达国家应该拥护的“国际性原则和共同价值”被阐述。例如这些措辞：“反对在世界任何地方以武力或胁迫的方式单方面改变和平确立的领土地位的任何企图，并重申禁止以武力获取领土。”这个“和平确立的领土地位”用英语表达就是“the peacefully established status of territories”。这里没有写出特定的地区名和国名。但是，在“领土”（territories）这个措辞中，没有说是被国境围绕的领土（national territories）等，可以联想到是台湾的措辞。另外，关于“和平确立”（the peacefully established）这一部分，鉴于台湾海峡自1958年以来没有大的战斗，而且做做样子的炮击在1979年中美邦交正常化以后也没有发生过，可以认为适用于台湾海峡。而且，不仅是“通过武力改变现状”，“以武力或胁迫”的“单方面改变……的任何企图”这一部分的表述，也意味着即使不用赤裸裸的武力方式，用某种方法施加胁迫来寻求对方不希望的结果，也适用于此。由此，或许可以解释为，这句话是继“台湾海峡的和平与稳定”之后，对中国释放出的又一个强大信息。