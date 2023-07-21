陈万诚：北约内部动态与决策挑战

即使面临内部分歧，北约依然在全球安全治理的格局中扮演关键角色。尽管在某些问题上，成员国之间存在分歧，但并不影响北约维护成员国的共同利益，并与威胁这些利益的力量作斗争。

在立陶宛首都维尔纽斯召开的北约峰会中，秘书长斯托尔滕贝格在会议开始前便公布了本次峰会的历史性意义。今年峰会的主题回应了国际关系的关键理论，突出了联盟和地缘政治因素在塑造国家外交政策中的重要角色。然而，实际结果可能未能满足最初的期望。

1949年，北约成立的目标是应对二战后苏联对欧洲的扩张。创始成员国寄望于确保从纳粹德国的威胁中解救它们的美国，永远不会完全撤离大西洋。现在，北约已经扩大至31个成员国，它们以互相援助的承诺为纽带，如果一国遭受攻击，其他国家将提供援助。然而，人们对北约在抑制日益具侵略性的俄罗斯方面的能力，产生了疑虑，目前只有七个成员国达到北约规定的国防支出占国内生产总值2%的目标。

在俄乌战争中，北约起到一定作用，一定程度上阻止了俄罗斯对乌克兰的进攻。英国军队总司令说，俄罗斯军队几乎失去了一半的战斗力。去年，俄国发射了1000万枚炮弹，但它每年最多只能生产100万枚。俄国也在俄乌战场上失去了2500辆坦克，而它每年最多只能生产200辆。这突显了俄国在军事实力上的大幅削弱。