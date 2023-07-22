梁秉赋：当代新儒家与新加坡的结缘

“当代新儒学”有意思之处，即在于像是一支异军突起于孔子之学正处于四面楚歌之际。此或亦可视为历史的吊诡，儒学是在就快被置之于死地的时候，复为人们发见它其实可以成为中国文化抗御西方现当代文明强大冲击的定海神针。

65年前（1958）的元旦日，牟宗三、徐复观、张君劢、唐君毅四位先生，曾联名签署一份《为中国文化敬告世界人士宣言——我们对中国学术研究及中国文化与世界文化前途之共同认识》，同时发表于香港的《民主评论》与《再生》两刊物上。这篇文章数十年来在中文或华人知识界不断引起讨论，仍常为人们所提起。

这篇向来被视为“当代新儒家”之“宣言”的文献，具有深刻的时代意涵。欲明其所以然，须要对百年来的中国思想文化史稍作回顾。

1905年清廷停办科举，四书五经之学顿时失去了它在国家体制内的一道最重要支柱，亦由此开启儒学在现代中国的坎途。更猛烈的疾风骤雨还在后头。陈独秀以《孔子之道与现代生活》（刊1916年12月1日发行之《新青年》第二卷第四号），率先发一大哉问：“数千年前宗法时代封建时代，只行之于公卿大夫士而不行之于庶人（的）人伦日用”，能再行之于“今日之共和时代国家时代”乎？“孔子之道”，还适用于今天已经是“民政民权发张之世界”吗？他直接挑战“稍有知识之尊孔诸公，下一良心之判断”。