周六大观照 魔芋花开 逐臭者来 订户 君不见发布 / 发布 / 2023年7月22日 5:00 AM 泰坦魔芋开花的消息为维莱莱南锡植物园带来好奇的访客。（法新社） Visitors look at the Arum Titan "Amorphophallus titanum", the largest flower in the world, as it blossoms for the first time on late July 11, 2023 at the Botanical Garden in Villers-les-Nancy. The flower has a 1,95 meters high yellow pistil and a red-brown petal-shaped funnel. Many curious are awaited to observe the short-term phenomenon despite the smell of rotting meat generated by the plant. (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)（AFP）字体大小:小中大法国东北部城市维莱莱南锡（Villers-les-Nancy）的植物园的一种花最近首次开花，成了当地新闻。这种被称为“尸体花”或泰坦魔芋的植物，原产于印度尼西亚苏门答腊的雨林，是地球上最大的花种之一， 足以和它一较高下的是长于同一地理范围的莱佛士花（Rafflesia，也称“大王花”）。野生的泰坦魔芋的花序（inflorescence）最高可能超过三米，法国植物园这朵花的黄色雌蕊达1.95米高。这种花的最大特点是会发出强烈的恶臭，像腐烂尸体的味道，目的是吸引森林中喜欢这种味道的昆虫来传送花粉。从西方的角度，这种植物最早是在1878年由意大利的植物学家首次发现，自此传播到欧美国家的植物园去。它在野生环境中也不常开花，在人工的植物园就更不容易，因此难得的开花消息不胫而走。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 植物园 榴梿 靖海侯幻象 俄乌僵局和国际调解展望