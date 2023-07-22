法国东北部城市维莱莱南锡（Villers-les-Nancy）的植物园的一种花最近首次开花，成了当地新闻。

这种被称为“尸体花”或泰坦魔芋的植物，原产于印度尼西亚苏门答腊的雨林，是地球上最大的花种之一， 足以和它一较高下的是长于同一地理范围的莱佛士花（Rafflesia，也称“大王花”）。野生的泰坦魔芋的花序（inflorescence）最高可能超过三米，法国植物园这朵花的黄色雌蕊达1.95米高。这种花的最大特点是会发出强烈的恶臭，像腐烂尸体的味道，目的是吸引森林中喜欢这种味道的昆虫来传送花粉。

从西方的角度，这种植物最早是在1878年由意大利的植物学家首次发现，自此传播到欧美国家的植物园去。它在野生环境中也不常开花，在人工的植物园就更不容易，因此难得的开花消息不胫而走。