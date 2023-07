严孟达：新加坡政治“正常化”了？

如果我们无法继续维持清廉政治的高标准,人民逐渐提高对政治人物的不检点和贪污行为的容忍度,并视之为“常态”,则是新加坡政治堕落的开始……

交通部长易华仁和富商王明星被贪污调查局发出逮捕通知保释在外引发的社会舆论,如雪片纷飞,一些碎片式的“内情”显示部长涉嫌接受富商的不当款待。案子在调查中,这里不宜多加置评,但这不由让我想起一个故事。



时间点是1981年某月,刚成立的新加坡政府投资公司首位董事经理杨邦孝,跟随他的顶头上司,第一副总理兼教育部长吴庆瑞出差伦敦,物色有经验的投资经理。他们住进伦敦海德公园酒店,吴庆瑞的房间是酒店最大的客房,而杨邦孝的房间则非常小。当行李送到各自房间后,杨邦孝到酒店周围转了一圈,回到自己房间时,赫然发现老板的行李出现在他的房间里,而他的行李不翼而飞。他疑惑地走到吴庆瑞的房间,却看到自己的行李竟然在里头。正在桌前处理文案的吴庆瑞随即对他说,要跟他对调房间,因为吴庆瑞“比较喜欢”小房间。杨邦孝早有听说吴庆瑞生性节俭,旅行时住酒店都自己洗底裤。尽管如此,杨邦孝也不敢如此不懂规矩,让老板住小房间,他于是说,他们的房间是英国国家安全局的安排,出自保安的考虑,吴庆瑞才勉强同意住回自己的大房间。

这件事不是美丽的传说,而是2021年出版的新加坡政府投资公司40周年纪念书“Bold Vision-The Untold Stories of Singapore’s Reserve and Its Sovereign Wealth Fund”(中文版译名《宏愿——新加坡外汇储备与主权基金的故事》)中所记载,作者是曾在新加坡金融管理局担任高职的弗雷迪·奥查德(Freddy Orchard),他在书中揭露了不少鲜为人知的故事,反映出在建国初期,建国先驱和高级公务员的高度奉献精神。