张森林：谨慎论证安乐死应否合法化

在讨论安乐死是否可行之前，首先须要思考的是，如何创造一个护理和支持的环境，让那些饱受严重疾病或残疾之苦的人能“作为人有尊严地活着”。

最近，敏感的安乐死（Euthanasia）应否合法化的议题又被提出来公开讨论。关于安乐死的讨论，不只在新加坡，即使是那些没有推行安乐死合法化的国家，例如中国和日本，这个课题也备受议论。日本鸟取大学医学系副教授安藤泰至在一篇探讨安乐死的文章中透露，2020年，京都两名医生接受一名患上“渐冻人症”的女病人提出的“想要安乐死”要求，在事主家中通过注射致死剂量的药物使之死亡。他们最终以委托杀人的嫌疑被京都府警方逮捕。该事主是在社交媒体认识其中一名医生，与其商量此事，但直至事发当天之前，两人未曾见过面。

专门研究生死学与生命伦理的安藤泰至认为，这两名日本医生之举，即便是在安乐死合法化的国家，相信也会构成同样的刑事罪。因为他们既没为事主作检查，更不用说进行治疗，也未准确掌握事主的病情和精神状态，更没科学地判断是否还有其他能减轻事主痛苦的手段。这两名医生不断发表言论，否定衰弱的老人和重症病人的生存价值，因此支持者极少。但相当多人主张，为防止类似事件再次发生，日本应开始探讨安乐死合法化的问题。

安藤泰至的文章也科普“尊严死”与“安乐死”的不同。“尊严死”是指控制或停止使用人工呼吸器、人工营养补给、人工透析等“延命治疗手段”的行为。作为“临终期”患者治疗的选择之一，“尊严死”实际应用于临床医疗中，但其法律定位比较模糊。他认为，不少人无法区分“安乐死”和“尊严死”，甚至有很多人不知道还有旨在减轻痛苦和提高生活质量的“舒缓护理”。在讨论安乐死是否可行之前，首先须要思考的是，如何创造一个护理和支持的环境，让那些饱受严重疾病或残疾之苦的人能“作为人有尊严地活着”。